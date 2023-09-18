По его словам, генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг предпочитает умалчивать, что, если бы НАТО не отмахнулся от предложений в сфере безопасности и прекратил использовать территорию Украины как антироссийский плацдарм, то конфликта могло не быть.

Генсеку не нужен мир на Украине: он может только выполнять указания США и Евросоюза в рамках линии по сдерживанию России, указал депутат.

Ранее Слуцкий заявил, что Зеленский признал ответственность за гостерроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

