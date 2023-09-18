Слуцкий: НАТО упустил шанс избежать конфликта на Украине

Согласие Североатлантического альянса принять предложения Москвы по гарантиям безопасности от декабря 2021 года могло бы предотвратить конфликт на Украине, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого.

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По его словам, генеральный секретарь военного альянса Йенс Столтенберг предпочитает умалчивать, что, если бы НАТО не отмахнулся от предложений в сфере безопасности и прекратил использовать территорию Украины как антироссийский плацдарм, то конфликта могло не быть.

Генсеку не нужен мир на Украине: он может только выполнять указания США и Евросоюза в рамках линии по сдерживанию России, указал депутат.

Ранее Слуцкий заявил, что Зеленский признал ответственность за гостерроризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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