Фицо: Словакия не станет замораживать российскую недвижимость

Среди стран, которые поступили подобным образом, он выделил Чехию. Затем заверил, что Словакия не пойдет «таким путем» вслед за другими странами Евросоюза.

Ранее власти Чехии запретили России распоряжаться принадлежащими ей в стране объектами недвижимости. Также Прага лишила Москву права пользования банковскими счетами, на которые поступает арендная плата. В стране уточнили, что решение не затронет дипломатическую миссию РФ.

Позже Чехия также выступила с инициативой ограничить свободу передвижения российских дипломатов, аккредитованных в странах ЕС, сообщает «Радиоточка НСН».



