Симоньян призвала предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ

Ранее Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму $175 млн, в который вошли снаряды с обедненным ураном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«То ли еще будет… Не будет никакой остановки у них. Не будет той красной линии, которую они не готовы перейти. Кроме единственной существующей ... когда будет угроза им самим. Я сейчас имею в виду Запад», — указала журналист.

По словам Симоньян, непонятно, каким образом закончится это «безумие». Главред RT отметила, что «дальше будет только хуже», пока Москва не будет вынуждена предъявить Западу ультиматум.

