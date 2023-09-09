Симоньян призвала предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ

Украина не остановится на применении снарядов с обедненным ураном, в связи с этим России следует предъявить «какой-то серьезный ультиматум», считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Об этом медиаменеджер заявила в эфире телеканала НТВ.

ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном

Ранее Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму $175 млн, в который вошли снаряды с обедненным ураном, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«То ли еще будет… Не будет никакой остановки у них. Не будет той красной линии, которую они не готовы перейти. Кроме единственной существующей ... когда будет угроза им самим. Я сейчас имею в виду Запад», — указала журналист.

По словам Симоньян, непонятно, каким образом закончится это «безумие». Главред RT отметила, что «дальше будет только хуже», пока Москва не будет вынуждена предъявить Западу ультиматум.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаРоссияЗападМаргарита Симоньян

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