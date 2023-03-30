Сийярто: США удалось втащить ЕС в гонку помощи Украине

По его словам, Евросоюз позволил втащить себя в гонку военной помощи с главной супердержавой мира, что абсолютно вне логики.

Министр отметил, что европейцы и без того, сильнее всех испытывают негативные последствия от кризиса на Украине.

Ранее, как сообщала НСН, в МИД Венгрии объяснили ошибочность санкций против России.

