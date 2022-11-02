Си Цзиньпин призвал Пакистан вместе «стоять на правильной стороне истории»
Китай и Пакистан, сталкиваясь с высокой степенью неопределенности в мире, должны «стоять на правильной стороне истории», поддерживать сотрудничество в многосторонних механизмах, а также защищать общие интересы развивающихся стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Он отметил, что Пекин высоко ценит то, что Исламабад стойко продвигает дружественное сотрудничество с Китаем и благодарит пакистанскую сторону за поддержку КНР в важнейших для нее вопросах.
«Китай готов вместе с пакистанской стороной продвигать реализацию инициативы глобального развития и инициативы глобальной безопасности», - приводит РИА Новости слова председателя КНР.
Так, премьер Пакистана Шахбаз Шариф по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна во главе высокопоставленной делегации находится в Китае с официальным визитом 1-2 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+6 385 / сут.
Умерли
390 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+10 241 / сут.
- Экс-замглавы Минпросвещения Раковой могут смягчить меру пресечения
- Аналитики предсказали падение стоимости газа на 30%
- Песков: В дополнительных актах по мобилизации нет необходимости
- Песков обозначил условие для снятия ограничений с Twitter
- Песков назвал условия возобновления участия России в зерновой сделке
- Италия заполнила газовые хранилища более чем на 95%
- Минобороны РФ: Россия сторона возобновляет реализацию «зерновой сделки»
- Эрдоган сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке
- Песков ответил на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года
- Суд заочно арестовал обвиняемую в убийстве Дарьи Дугиной Наталью Вовк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru