Си Цзиньпин призвал Пакистан вместе «стоять на правильной стороне истории»

Он отметил, что Пекин высоко ценит то, что Исламабад стойко продвигает дружественное сотрудничество с Китаем и благодарит пакистанскую сторону за поддержку КНР в важнейших для нее вопросах.

«Китай готов вместе с пакистанской стороной продвигать реализацию инициативы глобального развития и инициативы глобальной безопасности», - приводит РИА Новости слова председателя КНР.

Так, премьер Пакистана Шахбаз Шариф по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна во главе высокопоставленной делегации находится в Китае с официальным визитом 1-2 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

