Си Цзиньпин призвал Пакистан вместе «стоять на правильной стороне истории»

Китай и Пакистан, сталкиваясь с высокой степенью неопределенности в мире, должны «стоять на правильной стороне истории», поддерживать сотрудничество в многосторонних механизмах, а также защищать общие интересы развивающихся стран. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

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Он отметил, что Пекин высоко ценит то, что Исламабад стойко продвигает дружественное сотрудничество с Китаем и благодарит пакистанскую сторону за поддержку КНР в важнейших для нее вопросах.

«Китай готов вместе с пакистанской стороной продвигать реализацию инициативы глобального развития и инициативы глобальной безопасности», - приводит РИА Новости слова председателя КНР.

Так, премьер Пакистана Шахбаз Шариф по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна во главе высокопоставленной делегации находится в Китае с официальным визитом 1-2 ноября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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