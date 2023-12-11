Швеция объявила о новом пакете помощи Украине в размере 134 млн долларов

Он уточнил, что 900 млн крон будут направлены в фонд, который Всемирный банк учредил для поддержки базовой инфраструктуры Украины. В основанный Европейским банком реконструкции и развития фонд окружающей среды и энергетики поступят 300 млн крон.

Ещё 100 млн крон направят на продовольственные программы ООН, 75 млн крон передадут в ЮНЕСКО для строительства убежищ в школах и детских садах, а ещё 25 млн крон распределят по каналам управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«На сегодняшний день это самая крупная поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине», - заключил Кристерссон.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 175 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

