Швейцария анонсировала передачу Украине техники для разминирования

Швейцария поставит Киеву в сентябре дистанционно управляемую гусеничную машину для разминирования, грузовик с прицепом и запчасти на три года. Об этом сообщил Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта.

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Отмечается, что общая стоимость таких технических средств составляет свыше 1,35 миллионов долларов. Подчеркивается, что дистанционно управляемую машину можно будет применять для разминирования в зонах, загрязненных с начала конфликта минами, кассетными боеприпасами и остатками взрывчатки.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive сообщил, что Швейцария могла передать Украине 96 немецких танков Leopard 1A5, но теперь они просто ржавеют. По его словам, танки могли бы значительно улучшить ситуацию для ВСУ на фронте, но Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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