Шведский прокурор заявил, что виновники подрыва «Северных потоков» неясны

Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом «Северных потоков», нет, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто» - отметил он.

По его словам, любые домыслы никак не влияют на расследование.