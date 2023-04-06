Шведский прокурор заявил, что виновники подрыва «Северных потоков» неясны
Шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что ясности относительно того, кто стоит за подрывом «Северных потоков», нет, передает РИА Новости.
«Мы надеемся, что нам удастся установить, кто совершил это преступление, но следует отметить, что это, вероятно, будет непросто» - отметил он.
По его словам, любые домыслы никак не влияют на расследование.
Нежелание Запада расследовать подрыв «Северных потоков» говорит о том, что Евросоюз находится в подчинении США. Об этом ране заявил депутат Европарламента Мик Уоллес. Он написал в Twitter, что эта ситуация «полностью разоблачает подчинение ЕС империи США и НАТО». По его словам, ошибки лидеров стран ЕС сказываются на обычных гражданах Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru