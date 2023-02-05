Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по западному оружию

По словам канцлера Германии Олафа Шольца, с президентом Украины Владимиром Зеленским удалось достичь консенсус по поводу отказа от ударов по территории России с помощью оружия западного производства.

СМИ: Шольц вышел из себя после вопроса о поставках Украине истребителей

Об этом пишет издание Bild am Sonntag.

«По этому поводу существует консенсус», — заявил Шольц.

Ранее президент Владимир Путин предупредил страны, которые пытаются втянуть Европу в новую войну с Россией, что Москве есть чем ответить, и бронетехникой дело не закончится. Об этом российский лидер заявил в день 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве, ставшей самой кровопролитной в истории человечества.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеНападениеРоссияВладимир ЗеленскийШольц
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