Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по западному оружию
По словам канцлера Германии Олафа Шольца, с президентом Украины Владимиром Зеленским удалось достичь консенсус по поводу отказа от ударов по территории России с помощью оружия западного производства.
Об этом пишет издание Bild am Sonntag.
«По этому поводу существует консенсус», — заявил Шольц.
Ранее президент Владимир Путин предупредил страны, которые пытаются втянуть Европу в новую войну с Россией, что Москве есть чем ответить, и бронетехникой дело не закончится. Об этом российский лидер заявил в день 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве, ставшей самой кровопролитной в истории человечества.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 410 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+-394 800 / сут.
- Бывший премьер Израиля назвал виновника в прекращении мирных переговоров по Украине
- Арестович спрогнозировал переход Донбасса под полный контроль РФ в ближайшие месяцы
- Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по западному оружию
- Пригожин опроверг отступление ВСУ в Артемовске
- Китай категорично высказался о сбитом США аэростате
- Последний бой в карьере: Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру
- СМИ: в Британии продают дом Скрипалей в Солсбери
- Перечислены самые востребованные страны для пляжного отдыха летом
- Вильфанд: В Москве похолодает в начале следующей недели
- Пушков прокомментировал признание Германии о взрывах на «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru