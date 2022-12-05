Шольц заявил, что ЕС должен найти новые решения по вопросам миграции в Европу

Европейский союз должен преодолеть старые конфликты и найти новые решения по таким темам, как миграция в Европу или фискальная политика. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs.

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Он отметил, что ЕС должен разработать иммиграционную стратегию, которая будет прагматичной и соответствующей европейским ценностям. Он пояснил, что речь идет об ограничении нелегальной миграции и укреплении легальных каналов в Европу, особенно для квалифицированных работников, необходимых на европейских рынках труда.

Ранее Олаф Шольц признался, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияЕвросоюз
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