Шольц в разговоре с Путиным осудил планы по признанию ДНР и ЛНР

Как сообщили в кабмине ФРГ, в ходе беседы Шольц осудил планы страны признать Донецкую и Луганскую народные республики. Шольц указал на то, что признание республик противоречило бы минским соглашениям.

Согласно кабмину страны, канцлер после разговора с Путиным обсуждает вопрос Украины с президентами Макроном и Зеленским.

Ранее Путин заявил, что решение о признании суверенитета ЛНР и ДНР будет приятно к концу дня 21 февраля. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев назвал признание ЛНР и ДНР единственным решением в сложившейся ситуации.

