Шольц в разговоре с Путиным осудил планы по признанию ДНР и ЛНР
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Как сообщили в кабмине ФРГ, в ходе беседы Шольц осудил планы страны признать Донецкую и Луганскую народные республики. Шольц указал на то, что признание республик противоречило бы минским соглашениям.
Согласно кабмину страны, канцлер после разговора с Путиным обсуждает вопрос Украины с президентами Макроном и Зеленским.
Ранее Путин заявил, что решение о признании суверенитета ЛНР и ДНР будет приятно к концу дня 21 февраля. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев назвал признание ЛНР и ДНР единственным решением в сложившейся ситуации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- Зеленский созвал срочное заседание СНБО на фоне готовности РФ признать ДНР и ЛНР
- Кремль: Путин сообщил о намерении подписать указ о признании ЛНР и ДНР
- В ЛНР заявили, что взрыв в Луганске был покушением на представителя республики
- Шольц в разговоре с Путиным осудил планы по признанию ДНР и ЛНР
- Индекс Мосбиржи рухнул на 10,5%
- Врач рассказал, как «омикрон» влияет на уши
- Агрегатор такси DiDi заявил об уходе с рынков России и Казахстана
- Путин: Решение по ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля
- Патрушев призвал признать суверенитет ДНР и ЛНР
- Финский лыжник отморозил пенис на Олимпиаде и проиграл Большунову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru