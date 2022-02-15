Шольц: Расширение НАТО не планируется

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил президента России Владимира Путина, что расширения НАТО в ближайшее время не будет.

«Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту», - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ.

Со своей стороны, Путин сказал, что Россию не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО.

«Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего», - сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что «мы хотим решить этот вопрос сейчас, вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса, мирными средствами».

