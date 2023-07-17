Шольц раскритиковал отказ России от зерновой сделки

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал отказ России продлевать зерновую сделку «плохим посланием для остального мира». Слова политика приводит РИА Новости.

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Шольц считает, что Россия якобы не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения в мире, и потому приняла такое решение.

«Это плохое послание для остального мира. Но все поймут, что за этим стоит... Россия не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения в мире», - сказал Шольц.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что он не ждет усиление флота Украины после зерновой сделки.

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ФОТО: РИА Новости
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