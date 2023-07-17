Шольц раскритиковал отказ России от зерновой сделки
17 июля 202319:12
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал отказ России продлевать зерновую сделку «плохим посланием для остального мира». Слова политика приводит РИА Новости.
Шольц считает, что Россия якобы не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения в мире, и потому приняла такое решение.
«Это плохое послание для остального мира. Но все поймут, что за этим стоит... Россия не чувствует ответственности за хорошие взаимоотношения в мире», - сказал Шольц.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что он не ждет усиление флота Украины после зерновой сделки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru