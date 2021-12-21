Шольц предупредил о начале в Германии агрессивной пятой волны коронавируса
21 декабря 202121:33
Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о начале в стране пятой волны пандемии, которая кажется агрессивнее предыдущих. Об этом сообщает ТАСС.
Лидер Германии отметил, что на эпидобстановку влияет новый штамм «омикрон», который является заразнее других. Шольц отметил, что угроза есть и для тех, кто вакцинирован и для тех, кто переболел ранее.
По прогнозам канцлера, через несколько недель «омикрон» может стать доминирующим штаммом в стране.
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21 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru