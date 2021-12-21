Шольц предупредил о начале в Германии агрессивной пятой волны коронавируса

Лидер Германии отметил, что на эпидобстановку влияет новый штамм «омикрон», который является заразнее других. Шольц отметил, что угроза есть и для тех, кто вакцинирован и для тех, кто переболел ранее.



По прогнозам канцлера, через несколько недель «омикрон» может стать доминирующим штаммом в стране.





