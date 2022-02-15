Шольц положительно оценил переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным были интенсивными и доверительными, а продолжительность беседы стала хорошим знаком. Об этом сообщает РИА Новости.

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Шольц подчеркнул, что у Германии и России есть достаточно тем для того, чтобы продолжать диалог и достигнуть мира в Европе.

«Мы будем их использовать», – заключил Шольц.

В то же время канцлер ФРГ напомнил, что тупик в обсуждении ситуации вокруг Украины может обернуться для всех «бедой».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияГермания
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