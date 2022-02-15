Шольц положительно оценил переговоры с Путиным

Шольц подчеркнул, что у Германии и России есть достаточно тем для того, чтобы продолжать диалог и достигнуть мира в Европе.

«Мы будем их использовать», – заключил Шольц.

В то же время канцлер ФРГ напомнил, что тупик в обсуждении ситуации вокруг Украины может обернуться для всех «бедой».



