Шольц положительно оценил переговоры с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным были интенсивными и доверительными, а продолжительность беседы стала хорошим знаком. Об этом сообщает РИА Новости.
Шольц подчеркнул, что у Германии и России есть достаточно тем для того, чтобы продолжать диалог и достигнуть мира в Европе.
«Мы будем их использовать», – заключил Шольц.
В то же время канцлер ФРГ напомнил, что тупик в обсуждении ситуации вокруг Украины может обернуться для всех «бедой».
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