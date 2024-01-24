Шольц опроверг слухи о досрочной передаче им полномочий канцлера

Он отметил, что слухи о том, что в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) обсуждается необходимость досрочной передачи полномочий канцлера, являются сказкой.

При этом Шольц признал, что несёт ответственность за действия правительства и за снижение рейтинга популярности правящей коалиции.

«Как канцлер я несу ответственность за правительство. Точка», - заключил политик.

Ранее издание Bild со ссылкой на исследование агентства INSA заявило, что почти две трети граждан Германии хотят смены Шольца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».