Шойгу заявил, что Россия не виновата в росте напряженности в Европе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, сообщает ТАСС.

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На встрече с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом российский министр отметил, что это происходит «далеко не по вине России». Также он добавил, что в Москве «не совсем и не всегда понимают причины нагнетания этой напряжённости».

Шойгу выразил надежду, что на встрече с британским коллегой удастся обсудить «актуальные вопросы снижения этой напряженности».

Ранее посольство Великобритании в Москве в своём Telegram-канале сообщило, что Бен Уоллес, кроме переговоров с главой Минобороны РФ, намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссияВеликобританияМинобороны РФСергей Шойгу
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