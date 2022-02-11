Шойгу заявил, что Россия не виновата в росте напряженности в Европе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, сообщает ТАСС.
На встрече с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом российский министр отметил, что это происходит «далеко не по вине России». Также он добавил, что в Москве «не совсем и не всегда понимают причины нагнетания этой напряжённости».
Шойгу выразил надежду, что на встрече с британским коллегой удастся обсудить «актуальные вопросы снижения этой напряженности».
Ранее посольство Великобритании в Москве в своём Telegram-канале сообщило, что Бен Уоллес, кроме переговоров с главой Минобороны РФ, намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru