Шойгу: США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и Китая

Соединенные Штаты наращивают присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания России и КНР. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что США продолжают создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе.

Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН отмечал, что Запад, особенно США, объявили Китаю торговую войну, а также расширяют военное присутствие у границ АТР.

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ФОТО: ДИМК Минобороны РФ / t.me/mod_russia
ТЕГИ:СШАКитайСергей Шойгу

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