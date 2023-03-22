Шойгу: США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и Китая
Соединенные Штаты наращивают присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания России и КНР. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что США продолжают создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе.
Ранее директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин в разговоре с НСН отмечал, что Запад, особенно США, объявили Китаю торговую войну, а также расширяют военное присутствие у границ АТР.
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