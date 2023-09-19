Шойгу прибыл в Иран для переговоров с военным руководством
Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с руководством Ирана, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе визита делегация Минобороны проведет ряд переговоров с военным руководством Ирана.
Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси предложил свои услуги в переговорах между Москвой и Киевом, пишет издание Newsweek. Он напомнил, что Иран неоднократно изъявлял желание выступить посредником, чтобы боевые действия на Украине прекратились. При этом политик назвал США дестабилизирующей силой, обвинив Вашингтон в поставках Киеву боеприпасов и оружия вместо того, чтобы склонить Зеленского к переговорам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
- Степанакерт обратился к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры
- Польша не планирует продлевать помощь украинским беженцам
- В Госдуме предложили увеличить пенсии работающим инвалидам с 1 января 2024 года
- В Якутске девочка погибла в результате обрушения бетонной плиты
- Россия увеличит выпуск ракет для комплексов «Искандер» и «Кинжал»
- Полянский: Западные СМИ перестали покрывать провокации Зеленского
- Госдума приняла закон о дне присоединения к России новых регионов
- В Госдуме попросили не увеличивать штрафы за просрочку оплаты ЖКУ
- В ФРГ заявили, что поставка Киеву ракет на встрече в Рамштайне не обсуждалась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru