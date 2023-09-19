Шойгу прибыл в Иран для переговоров с военным руководством

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Тегеран для переговоров с руководством Ирана, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе визита делегация Минобороны проведет ряд переговоров с военным руководством Ирана.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси предложил свои услуги в переговорах между Москвой и Киевом, пишет издание Newsweek. Он напомнил, что Иран неоднократно изъявлял желание выступить посредником, чтобы боевые действия на Украине прекратились. При этом политик назвал США дестабилизирующей силой, обвинив Вашингтон в поставках Киеву боеприпасов и оружия вместо того, чтобы склонить Зеленского к переговорам, передает «Радиоточка НСН».

