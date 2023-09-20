Шойгу: Отношения Москвы и Тегерана выходят на новый уровень
Взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень, диалог между двумя странами развивается особенно интенсивно. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны и поддержки ВС Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.
Шойгу отметил нацеленность на реализацию «комплекса запланированных мероприятий», несмотря на противодействие США и Запада.
«Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень», — цитирует министра РИА Новости.
Глава Минобороны указал на готовность к совместным «действиям в области укрепления стабильности и безопасности» на Ближнем Востоке. По словам Шойгу, высокая динамика встреч сторон подтверждает настрой на укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере, а также военного сотрудничества.
Ранее Шойгу вместе с российской делегацией прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана, напоминает Ura.ru. Российский министр встретился с главой Генштаба ВС республики Мохаммадом Багери, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и эскалацию в Нагорном Карабахе, отмечает телеканал «360».
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