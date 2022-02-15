Шойгу обсудил с Асадом совместную борьбу с терроризмом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Дамаск обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом сотрудничество стран в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.

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Также в разговоре Шойгу и Асада были затронуты темы военно-технического сотрудничества и отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, которое страдает от санкций США и Евросоюза.

В то же время глава Минобороны России проинформировал сирийского президента о проводимых учениях Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря.

Уточняется, что Шойгу посетил Дамаск по поручению президента России Владимира Путина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СирияСергей Шойгу
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