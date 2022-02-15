Шойгу обсудил с Асадом совместную борьбу с терроризмом
Глава Минобороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Дамаск обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом сотрудничество стран в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство.
Также в разговоре Шойгу и Асада были затронуты темы военно-технического сотрудничества и отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, которое страдает от санкций США и Евросоюза.
В то же время глава Минобороны России проинформировал сирийского президента о проводимых учениях Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря.
Уточняется, что Шойгу посетил Дамаск по поручению президента России Владимира Путина.
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