Шойгу обсудил с Асадом совместную борьбу с терроризмом

Также в разговоре Шойгу и Асада были затронуты темы военно-технического сотрудничества и отдельные аспекты оказания Россией гуманитарного содействия населению Сирии, которое страдает от санкций США и Евросоюза.

В то же время глава Минобороны России проинформировал сирийского президента о проводимых учениях Военно-морского флота России в восточной части Средиземного моря.

Уточняется, что Шойгу посетил Дамаск по поручению президента России Владимира Путина.

