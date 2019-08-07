Шойгу дал две недели на устранение последствий взрывов в Ачинске
7 августа16:16
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отвел две недели на завершение ремонтов в селах, пострадавших в результате взрыва снарядов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края.
Соответствующее поручение министр дал своему заместителю - генералу армии Дмитрию Булгакову, передает RT.
Отмечается, что в первую очередь будут отремонтированы объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры.
Ранее в эфире НСН полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что к взрывам на складе могло привести нарушение правил техники безопасности.
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ФОТО: РИА Новости
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