Шерпа России: переговоры по Украине в рамках G20 были сложными

Переговоры по вопросу Украины в рамках саммита G20 были сложными, заявила шерпа России в организации Светлана Лукаш в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

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Она отметила, что сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров.

Журналисты со всего мира фотографировались с флагом России на саммите G20 в Дели. Российская журналистка Екатерина Надольская привезла с собой на саммит российский триколор. По ее словам, уже даже выстраивались очереди, чтобы сфотографироваться с флагом. Некоторые из гостей саммита, отмечает Надольская, расстроились из-за того, что не взяли свои флаги.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит Группы двадцати в Индии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: g20.org
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