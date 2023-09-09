Шерпа России: переговоры по Украине в рамках G20 были сложными
Переговоры по вопросу Украины в рамках саммита G20 были сложными, заявила шерпа России в организации Светлана Лукаш в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.
Она отметила, что сработала коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров.
Журналисты со всего мира фотографировались с флагом России на саммите G20 в Дели. Российская журналистка Екатерина Надольская привезла с собой на саммит российский триколор. По ее словам, уже даже выстраивались очереди, чтобы сфотографироваться с флагом. Некоторые из гостей саммита, отмечает Надольская, расстроились из-за того, что не взяли свои флаги.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит Группы двадцати в Индии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru