Шеремет предупредил о последствиях ударов по Крыму западными ракетами

Как отметил Шеремет, западные партнеры не контролируют Киев и не могут обеспечить использование ракет «только на полях сражений».

«Страны, чьи ракеты применяются украинскими террористами для ударов по Крыму, стоит признать стороной военного конфликта и разорвать с ними дипломатические и торговые отношения», — заявил депутат.

Шеремет считает, что западные государства должны осознать: агрессивные выходки в отношении РФ не останутся безнаказанными, «наказание придет сторицей».

Ранее командующий украинскими Воздушными силами Николай Олещук фактически признал, что ВСУ нанесли удар по Крыму и Севастополю с применением западных ракет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

