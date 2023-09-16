Шеремет предупредил о последствиях ударов по Крыму западными ракетами
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил о необходимости дать «жесточайший ответ» на любую агрессию Запада в отношении полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Шеремет, западные партнеры не контролируют Киев и не могут обеспечить использование ракет «только на полях сражений».
«Страны, чьи ракеты применяются украинскими террористами для ударов по Крыму, стоит признать стороной военного конфликта и разорвать с ними дипломатические и торговые отношения», — заявил депутат.
Шеремет считает, что западные государства должны осознать: агрессивные выходки в отношении РФ не останутся безнаказанными, «наказание придет сторицей».
Ранее командующий украинскими Воздушными силами Николай Олещук фактически признал, что ВСУ нанесли удар по Крыму и Севастополю с применением западных ракет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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