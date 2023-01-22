Шеремет допустили расширение границ спецоперации

По его словам, поддержка США и Евросоюза Украины могут привести к расширению границ СВО.

«Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — заявил Шеремет.

По мнению депутата, в 2023 году решится вопрос формирования нового миропорядка, ключевую роль в котором будет играть именно Россия.

Ранее о возможности расширения границ СВО заявлял спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он также высказал мнение, что границы проведения специальной военной операции на Украине могут сместиться на запад, передает РИА Новости.