Шеремет допустили расширение границ спецоперации

Границы российской специальной военной операции (СВО) на Украине могут быть расширены, если страны Запада увеличат военную поддержку Киева. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

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По его словам, поддержка США и Евросоюза Украины могут привести к расширению границ СВО.

«Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства», — заявил Шеремет.

По мнению депутата, в 2023 году решится вопрос формирования нового миропорядка, ключевую роль в котором будет играть именно Россия.

Ранее о возможности расширения границ СВО заявлял спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он также высказал мнение, что границы проведения специальной военной операции на Украине могут сместиться на запад, передает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГраницаУкраинаСпецоперацияВоенная ОперацияДепутатГосдума
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