«Шаг к напряженности»: Песков оценил размещение польских танков у Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение польских танков у границ с Белоруссией является ещё одним шагом к нагнетанию напряжённости, сообщает ТАСС.

Польский самолет нарушил воздушную границу Белоруссии

По его словам, белорусские власти «знают, что делать» в этой ситуации.

«И в целом они делают всё, что нужно, для обеспечения безопасности», - заключил представитель Кремля.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские власти развернули новый танковый батальон неподалёку от границы с Белоруссией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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