«Шаг к напряженности»: Песков оценил размещение польских танков у Белоруссии

По его словам, белорусские власти «знают, что делать» в этой ситуации.

«И в целом они делают всё, что нужно, для обеспечения безопасности», - заключил представитель Кремля.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские власти развернули новый танковый батальон неподалёку от границы с Белоруссией, сообщает RT.

