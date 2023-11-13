«Шаг к напряженности»: Песков оценил размещение польских танков у Белоруссии
13 ноября 202314:12
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение польских танков у границ с Белоруссией является ещё одним шагом к нагнетанию напряжённости, сообщает ТАСС.
По его словам, белорусские власти «знают, что делать» в этой ситуации.
«И в целом они делают всё, что нужно, для обеспечения безопасности», - заключил представитель Кремля.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские власти развернули новый танковый батальон неподалёку от границы с Белоруссией, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил передать все акции «Крымэнерго» в собственность республики
- Умер индийский актер Чандра Мохан, на счету которого 900 ролей в кино
- Из сектора Газа эвакуировали 98 россиян
- Арестович заявил о конфликте Зеленского и руководства ВСУ
- Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне»
- Пользователи Промсвязьбанка заявили о сбое в работе мобильного приложения
- В Минобороны сообщили об отражении атаки бригады «Азов»
- Литва хочет лишить гражданства балерину Лиепу за поддержку Кремля
- СМИ: Депутату Рады Дубинскому предъявлено обвинение в госизмене
- SHAMAN причислил Пугачеву к рядам своих поклонниц
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru