Сергей Миронов осудил вагнеровцев за предательство
Лидер партии «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов призвал участников частной военной компании «Вагнер», предавших Россию, одуматься и не выполнять приказы тех, кто может нанести удар в спину России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«То, что происходит сегодня, – это предательство. Предательство народа, предательство России», - заявил политик.
Он обратился к «музыкантам» от имени всех региональных отделений партии.
«думайтесь, не выполняйте приказы тех, кто считает возможным нанести удар в спину нашей стране, нашему Президенту, нашей Родине. Потому что предательство – самое страшное преступление. Предательство никогда и никто не простит. Я уверен, что все, что необходимо, будет сделано. Наш фронт не дрогнет. Победа будет за нами, потому что наше дело правое», - заверил он.
Миронов, ссылаясь на информацию командования подшефного полка, заявил, что военные будут выполнять поставленные Верховным главнокомандующим боевые задачи. Он также отметил, что «братский народ Украины будет полностью освобожден от нацистов и победа будет за нами».
Ранее Сергей Миронов получил кувалду в подарок от бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом Миронов написал на своей странице во «ВКонтакте».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru