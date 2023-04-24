Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание СБ ООН
24 апреля 202306:34
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, под его председательством состоится заседание СБ ООН. Оно намечено на 25 апреля. Будет обсуждаться тема ближневосточного урегулирования.
Ранее Лавров заявил, что США струсили, отказав российским журналистам в визах, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru