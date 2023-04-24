Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание СБ ООН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, сообщила в Telegram официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Лавров заявил, что США объявили крестовый поход России

По ее словам, под его председательством состоится заседание СБ ООН. Оно намечено на 25 апреля. Будет обсуждаться тема ближневосточного урегулирования.

Ранее Лавров заявил, что США струсили, отказав российским журналистам в визах, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Совбез ООНМИД РФСергей Лавров

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