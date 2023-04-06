Сергей Лавров прибыл с визитом в Турцию
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом Турцию, сообщает ТАСС.
Отмечается, что российский министр приехал в Анкару по приглашению своего турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.
Ожидается, что в рамках визита Лавров обсудит с представителями турецких властей ситуацию на Украине и в Нагорном карабахе, диалог Турции и Сирии, а также вопросы энергетики и зерновую сделку.
Также одной из тем беседы российского и турецкого министров станет обеспечение комплексной безопасности туристов из России во время очередного туристического сезона.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин может посетить республику в конце апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru