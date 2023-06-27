«Серьезный разговор»: Лукашенко вручит генеральские погоны и пообщается с СМИ
Белорусский лидер Александр Лукашенко 27 июня вручит генеральские погоны и пообщается с журналистами. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
Отмечается, что мероприятие будет проходить в расширенном формате. Согласно данным канала, на встрече будет присутствовать руководство военных и силовых структур, спецпоздразделений, а также руководители СМИ, политологи и журналисты.
«Разговор ожидается серьезный. С ответами на те самые вопросы, которые в воздухе и в обществе», - говорится в сообщении.
Ранее, 26 июня, «Пул первого» анонсировал заявление Лукашенко по некоторым актуальным вопросам. Позднее белорусские государственные СМИ ОНТ и «СБ. Беларусь сегодня» уточнили, что об экстренном обращении речь не идет, сообщает «Радиоточка НСН».
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- «Серьезный разговор»: Лукашенко вручит генеральские погоны и пообщается с СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru