«Серьезный разговор»: Лукашенко вручит генеральские погоны и пообщается с СМИ

Отмечается, что мероприятие будет проходить в расширенном формате. Согласно данным канала, на встрече будет присутствовать руководство военных и силовых структур, спецпоздразделений, а также руководители СМИ, политологи и журналисты.

«Разговор ожидается серьезный. С ответами на те самые вопросы, которые в воздухе и в обществе», - говорится в сообщении.

Ранее, 26 июня, «Пул первого» анонсировал заявление Лукашенко по некоторым актуальным вопросам. Позднее белорусские государственные СМИ ОНТ и «СБ. Беларусь сегодня» уточнили, что об экстренном обращении речь не идет, сообщает «Радиоточка НСН».

