Сербия выразила надежду на укрепление отношений с США
Белград надеется на укрепление отношений с США, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Ее слова передает ТАСС.
Министр отметила растущий приток инвестиций американских компаний, товарный рост, а также «значительная финансовая поддержка различных программ помощи».
Ранее Вашингтон заявил о готовности оказать финансовую помощь Сербии в случае, если европейская страна присоединится к антироссийским санкциям. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на Сербию оказывается грубое давление.
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