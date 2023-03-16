Сербия выразила надежду на укрепление отношений с США

Белград надеется на укрепление отношений с США, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Ее слова передает ТАСС.

Сербский министр потребовал ввести санкции против России

Министр отметила растущий приток инвестиций американских компаний, товарный рост, а также «значительная финансовая поддержка различных программ помощи».

Ранее Вашингтон заявил о готовности оказать финансовую помощь Сербии в случае, если европейская страна присоединится к антироссийским санкциям. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на Сербию оказывается грубое давление.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры