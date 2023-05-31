Сенаторы США предложили создать трибунал для осуждения России
Сенаторы США от Демократической партии Бен Кардин и Тим Кейн представили резолюцию с предложением создать международный трибунал для привлечения России к ответственности за конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Парламентарии признали ограниченность полномочий Международного уголовного суда (МУС). Они предложили сформировать трибунал решением Генассамблеи ООН.
МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта.
Следственный комитет России 21 мая заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда. Их объявили в розыск, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru