Сенаторы США предложили создать трибунал для осуждения России

Сенаторы США от Демократической партии Бен Кардин и Тим Кейн представили резолюцию с предложением создать международный трибунал для привлечения России к ответственности за конфликт на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

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Парламентарии признали ограниченность полномочий Международного уголовного суда (МУС). Они предложили сформировать трибунал решением Генассамблеи ООН.

МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта.

Следственный комитет России 21 мая заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда. Их объявили в розыск, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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