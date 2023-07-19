Сенатор пригрозил Финляндии ответными мерами на закрытие генконсульства РФ
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что с чувством разочарования воспринял новость о закрытии генконсульства России в Турку, сообщает NEWS.ru
Он отметил, что многие десятилетия Москва и Хельсинки поддерживали активные, спокойные отношения, однако всё изменилось после вступления Финляндии в НАТО.
«НАТО, это военно-политический блок, который наращивает обороты в стиле холодной войны... Мы рассчитывали на сдержанность, которой теперь не видим», - подчеркнул Карасин.
Сенатор также добавил, что Россия обязательно ответит на решение Финляндии закрыть генконсульство РФ в Турку.
Ранее власти Финляндии, в ответ на решение России закрыть финское генконсульство в Санкт-Петербургея, отозвали согласие на работу генконсульства РФ в Турку с 1 октября 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru