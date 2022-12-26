Сенатор от Крыма объяснил назначение сексолога послом Украины в Болгарии
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что у украинского МИД нет особых профессиональных критериев для дипломатов, сообщает NEWS.ru.
Комментируя назначение сексолога Олеси Илащук послом Украины в Болгарии он отметил, что это решение «очень характеризует украинскую государственность», так как в стране на пост замминистра МВД, Минобороны «часто назначали случайных и очень молодых, до 25 лет, людей».
По его мнению, сотрудники украинской дипмиссии должны отличаться русофобскими настроениями, и поэтому Илащук найдёт общий язык с болгарским правительством.
«Думаю, они друг друга поймут и найдут. Болгария давно взяла курс на русофобию, такой же, как и Украина, Болгария вооружает Украину. Две страны-предательницы», — заключил сенатор.
Ранее бывшего украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, широко известного скандальными заявлениями и оскорблениями немецких политиков, назначили замглавы МИД Украины, сообщает RT.
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