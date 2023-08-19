Сенатор Карасин: Беррель – «интеллектуальный пигмей»
Председатель международного комитета Совета Федераций Григорий Карасин считает главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля «интеллектуальным пигмеем». Об этом он Российский политик написал в своем Telegram-канале 19 августа, в субботу.
«Экономическим карликом» назвал Россию глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País. Он также сравнил РФ с заправкой, у владельца которой есть атомная бомба, отмечает RT.
«Шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей», — отметил Карасин.
По его мнению, непреодолимое стремление Борреля к ярким заявлениям выглядит «глуповато».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о намерении РФ сделать развивающиеся страны зависимыми от своего зерна. Захарова отметила, что в мире до сих пор не решены проблемы с продовольственной безопасностью, напоминает «Радиоточка НСН».
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