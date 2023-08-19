Сенатор Карасин: Беррель – «интеллектуальный пигмей»

«Экономическим карликом» назвал Россию глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País. Он также сравнил РФ с заправкой, у владельца которой есть атомная бомба, отмечает RT.

«Шеф евродипломатии проявил себя как интеллектуальный пигмей», — отметил Карасин.

По его мнению, непреодолимое стремление Борреля к ярким заявлениям выглядит «глуповато».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о намерении РФ сделать развивающиеся страны зависимыми от своего зерна. Захарова отметила, что в мире до сих пор не решены проблемы с продовольственной безопасностью, напоминает «Радиоточка НСН».





