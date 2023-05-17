Семь европейских стран ужесточат таможенный контроль на границе с Россией

Латвия, Финляндия, Литва, Норвегия, Эстония, Польша и Швеция усилят таможенный контроль на границах с Россией. Об этом заявило Министерство иностранных дел Финляндии, сообщило агентство РИА Новости.

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Отмечается, что представители данных государств, Европейской комиссии, а также эксперты Бюро промышленности и безопасности США обсуждали этот вопрос 15-17 мая в Хельсинки.

Ранее жители Финляндии сравнили забор на границе с Россией с садовым ограждением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мазуркевич
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