Семь европейских стран ужесточат таможенный контроль на границе с Россией
17 мая 202320:05
Латвия, Финляндия, Литва, Норвегия, Эстония, Польша и Швеция усилят таможенный контроль на границах с Россией. Об этом заявило Министерство иностранных дел Финляндии, сообщило агентство РИА Новости.
Отмечается, что представители данных государств, Европейской комиссии, а также эксперты Бюро промышленности и безопасности США обсуждали этот вопрос 15-17 мая в Хельсинки.
Ранее жители Финляндии сравнили забор на границе с Россией с садовым ограждением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru