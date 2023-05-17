Семь европейских стран ужесточат таможенный контроль на границе с Россией

Отмечается, что представители данных государств, Европейской комиссии, а также эксперты Бюро промышленности и безопасности США обсуждали этот вопрос 15-17 мая в Хельсинки.

Ранее жители Финляндии сравнили забор на границе с Россией с садовым ограждением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

