Семь европейских стран договорились усилить таможенный контроль с Россией

Таможенный контроль усилят на границах с Россией семь европейских стран, заявили в МИД Финляндии, сообщает «МК».

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Как отмечается, такое решение было принято на совещании в Хельсинки, в котором помимо Финляндии принимали участия делегации из Польши, Норвегии, Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии.

Стороны договорились действовать сообща по усилению антироссийских санкций, а также подготовить совместное руководство для экономических операторов по выявлению случаев обхода санкций против РФ.

Ранее в посольство России в Хельсинки заявили, что взаимовыгодное сотрудничество с Финляндией полностью разрушено, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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