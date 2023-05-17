Семь европейских стран договорились усилить таможенный контроль с Россией
Таможенный контроль усилят на границах с Россией семь европейских стран, заявили в МИД Финляндии, сообщает «МК».
Как отмечается, такое решение было принято на совещании в Хельсинки, в котором помимо Финляндии принимали участия делегации из Польши, Норвегии, Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии.
Стороны договорились действовать сообща по усилению антироссийских санкций, а также подготовить совместное руководство для экономических операторов по выявлению случаев обхода санкций против РФ.
Ранее в посольство России в Хельсинки заявили, что взаимовыгодное сотрудничество с Финляндией полностью разрушено, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru