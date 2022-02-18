«Себе дороже»: Путин рассказал, как «пережил вторжение» России на Украину

«Постоянно реагировать на информационные вбросы – это себе дороже», – отметил Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин «спит спокойно», несмотря на напряжённую ситуацию на внешнеполитической арене. В то же время спикер Кремля подчеркнул, что ситуация в Донбассе вызывает серьезные опасения.



