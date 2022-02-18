«Себе дороже»: Путин рассказал, как «пережил вторжение» России на Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что даже не обращал внимания на публикации СМИ о датах якобы «вторжения» России на Украину, хотя их было очень много. Об этом сообщает ТАСС.

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«Постоянно реагировать на информационные вбросы – это себе дороже», – отметил Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин «спит спокойно», несмотря на напряжённую ситуацию на внешнеполитической арене. В то же время спикер Кремля подчеркнул, что ситуация в Донбассе вызывает серьезные опасения.


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ФОТО: РИА Новости
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