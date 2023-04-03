СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене блогеру Подоляке

В сообщении ведомства говорится, что в интервью и выступлениях блогера «имеются факты его подрывной деятельности против Украины».

По данным СБУ, находясь в России гражданин Украины Подоляка якобы распространял в соцсетях и телеэфире «недостоверную информацию о событиях» в зоне российско-украинского конфликта.

Ранее СБУ заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолётов для перевозки российских военнослужащих, сообщает RT.

