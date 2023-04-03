СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене блогеру Подоляке
На Украине блогеру Юрию Подоляке заочно предъявили обвинения по пяти статьям, в том числе о госизмене и действиях, направленных на захват власти, сообщает пресс-служба украинской Службы безопасности (СБУ).
В сообщении ведомства говорится, что в интервью и выступлениях блогера «имеются факты его подрывной деятельности против Украины».
По данным СБУ, находясь в России гражданин Украины Подоляка якобы распространял в соцсетях и телеэфире «недостоверную информацию о событиях» в зоне российско-украинского конфликта.
Ранее СБУ заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолётов для перевозки российских военнослужащих, сообщает RT.
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