СБУ заочно предъявила обвинение в госизмене блогеру Подоляке

На Украине блогеру Юрию Подоляке заочно предъявили обвинения по пяти статьям, в том числе о госизмене и действиях, направленных на захват власти, сообщает пресс-служба украинской Службы безопасности (СБУ).

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В сообщении ведомства говорится, что в интервью и выступлениях блогера «имеются факты его подрывной деятельности против Украины».

По данным СБУ, находясь в России гражданин Украины Подоляка якобы распространял в соцсетях и телеэфире «недостоверную информацию о событиях» в зоне российско-украинского конфликта.

Ранее СБУ заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолётов для перевозки российских военнослужащих, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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