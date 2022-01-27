Сатановский заявил, что США превратились в политического бомжа
Политолог Евгений Сатановский в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что слова президент США Джо Байдена о возможных санкциях лично против российского лидера Владимира Путина «нарушают все нормы поведения».
По его мнению, подобные заявления говорят о том, что американская политика стала «совершенно непредсказуемой», а Байден потерял контроль над чем-либо в США.
«Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины... Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа» – отметил Сатановский.
Политолог добавил, что считает всё происходящее между Россией и США «необъявленной войной», которую Вашингтон ведёт против Москвы.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае нападения России на Украину.
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