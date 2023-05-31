Санду упрекнула Россию в отсутствии взаимоуважения
В отношениях Молдавии и России нет взаимоуважения. Такое мнение в интервью телеканалу TVR Moldova высказала президент республики Майя Санду.
Политик заявила, что старалась выстроить с Россией прагматичные отношения. Все попытки оказались безуспешны, утверждает она.
«У нас никогда не было отношений, основанных на взаимоуважении, несмотря на все усилия со стороны Молдавии», - добавила Санду.
В беседе с РИА Новости политолог Александр Корниенко назвал нынешнего президента Молдавии самым успешным проектом Запада. По его мнению, политический режим в стране представляет из себя «евродиктатуру», передает «Радиоточка НСН».
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