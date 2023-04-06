Санду раскритиковала поездку депутатов оппозиционной партии Молдавии в Москву
Молдавский лидер Майя Санду раскритиковала поездку группы депутатов оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в Москву.
Так, в интервью молдавскому изданию TV-Nord она заявила, что депутаты совершили «действия, противоречащие государству». По словам Санду, депутаты должны будут взять на себя ответственность.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что власти республики решатся ввести военное положение. По его мнению, руководство страны во главе с президентом Майей Санду «способно на все». Бывший глава государства полагает, что угроза для страны исходит от властей, а не извне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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