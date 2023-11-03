Самолеты МЧС РФ по указанию Путина доставят в Газу 28 тонн гуманитарного груза
3 ноября 202304:33
Два борта Ил-76 МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщает чрезвычайное ведомство.
Соответствующее указание дал глава государства Владимир Путин. Гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. После этого груз отправится в сектор Газа. Самолеты доставят медикаменты, гемостатические средства и перевязочные материалы.
Ранее стало известно, что Израиль готов пропустить в Газу грузовики с гумпомощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru