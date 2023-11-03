Самолеты МЧС РФ по указанию Путина доставят в Газу 28 тонн гуманитарного груза

Два борта Ил-76 МЧС России доставят 28 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа, сообщает чрезвычайное ведомство.

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Соответствующее указание дал глава государства Владимир Путин. Гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. После этого груз отправится в сектор Газа. Самолеты доставят медикаменты, гемостатические средства и перевязочные материалы.

Ранее стало известно, что Израиль готов пропустить в Газу грузовики с гумпомощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьСектор ГазаМЧС РФИл-76

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