Самолет авиакомпании «Iraqi Airways» вылетел из Багдада в Минск за мигрантами

Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов попытались нелегально попасть в Европу. Польские власти объявили режим чрезвычайного положения и стянула свои войска к границе с Белоруссией. Сообщалось о случаях столкновения между пограничниками и беженцами. В Европе обвинили в произошедшем Россию и Белоруссию и пообещали ввести против них санкции.