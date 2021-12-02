Самолет авиакомпании «Iraqi Airways» вылетел из Багдада в Минск за мигрантами
Самолет Boeing 747-400 авиакомпании «Iraqi Airways» вылетел из Багдада в Минск для эвакуации мигрантов, сообщили в аэропорте Белорусской столицы.
Ранее часть беженцев уже покинула страну вывозными рейсами. Самолеты вылетали в столицу Ирака Багдад и в город Эрбиль.
Ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась 8 ноября. Несколько тысяч мигрантов попытались нелегально попасть в Европу. Польские власти объявили режим чрезвычайного положения и стянула свои войска к границе с Белоруссией. Сообщалось о случаях столкновения между пограничниками и беженцами. В Европе обвинили в произошедшем Россию и Белоруссию и пообещали ввести против них санкции.
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