Саммит Совета Европы одобрил «формулу мира» Зеленского

Саммит Совета Европы принял резолюцию, поддерживающую «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили украинские СМИ.

Зеленский пожаловался на отсутствие успехов в поддержке Киева

Авторы резолюции назвали изложенные в «формуле мира» принципы залогом продолжительного и справедливого мира.

Президенты и главы правительств государств-участников Совета Европы выразили в документе тотальную поддержку Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против мира на Украине на российских условиях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Совет ЕвропыВладимир Зеленский

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