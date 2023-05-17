Саммит Совета Европы одобрил «формулу мира» Зеленского
17 мая 202319:51
Саммит Совета Европы принял резолюцию, поддерживающую «формулу мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили украинские СМИ.
Авторы резолюции назвали изложенные в «формуле мира» принципы залогом продолжительного и справедливого мира.
Президенты и главы правительств государств-участников Совета Европы выразили в документе тотальную поддержку Украины.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил против мира на Украине на российских условиях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя передал в ООН заявление Буданова об убийствах россиян
- Захарова объяснила взаимностью заморозку счетов финской дипмиссии
- Гладков опроверг сообщения об обстреле Белгородской области танком ВСУ
- «Просто забрали»: Кадыров заявил, что не платил СБУ за возвращение коня Зазу
- Семь европейских стран ужесточат таможенный контроль на границе с Россией
- СМИ: в Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников ВСУ
- МККК назвал необходимым экспорт российского зерна по всему миру
- Вице-спикер Госдумы Толстой заявил о задаче взять Киев
- СМИ: на Украине рекордно подорожали овощи и фрукты
- В Таиланде 21 россиянин пострадали в аварии с катером
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru