Саммит G7 в 2023 году может пройти в Хиросиме

По словам Мацуи, Хиросима идеально подходит для проведения крупных международных мероприятий. Кроме того, по словам мэра, «эффективным было бы проводить обсуждение различных вопросов международного значения, приняв реальность последствий атомных бомбардировок в городе, который сам по себе уже символизирует мир».

Премьер-министр добавил, что принять саммит глав стран «большой семерки» выразили желание еще несколько городов, не уточнив, какие именно.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что возвращения России в Группу семи пока не предвидится. Россия покинула «семерку» после кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

