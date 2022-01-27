Саммит G7 в 2023 году может пройти в Хиросиме

Губернатор префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки и мэр одноименного города Хиросима Кадзуми Мацуи предложили их город в качестве места проведения намеченного на 2023 год саммита лидеров стран G7. Свои письма-прошения они вручили премьер-министру Японии Фумио Кисиде и главе японскому МИД Ёсимаме Хаяси, передает агентство Киодо.

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По словам Мацуи, Хиросима идеально подходит для проведения крупных международных мероприятий. Кроме того, по словам мэра, «эффективным было бы проводить обсуждение различных вопросов международного значения, приняв реальность последствий атомных бомбардировок в городе, который сам по себе уже символизирует мир».

Премьер-министр добавил, что принять саммит глав стран «большой семерки» выразили желание еще несколько городов, не уточнив, какие именно.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что возвращения России в Группу семи пока не предвидится. Россия покинула «семерку» после кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

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ТЕГИ:Саммит G7Япония
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