Салливан заявил, что США готовы к продолжению переговоров с РФ по безопасности

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы к продолжению переговоров с Россией по вопросам безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью помощника президента журналу Foreign Policy.



Салливан отметил, что США подготовили ряд идей для продолжения обсуждения. По мнению помощника Байдена, пространство для прогресса в вопросах европейской безопасности есть.

Ранее посол России в США Антонов заявлял, что США пытаются оказать давление на Россию санкциями на фоне переговоров о безопасности в Европе. По его словам, Соединенные Штаты запустили через прессу миф о «неминуемом вторжении» России на Украину, и теперь преодолевают собственные фобии.



