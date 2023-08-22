Салливан: Конгресс поддержит запрос Байдена о выделении денег Киеву
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность, что Конгресс поддержит запрос Белого дома о выделении дополнительных средств Украине, сообщает РИА Новости.
Салливан признал, что в Конгрессе существуют «диссидентские голоса». При этом он считает, что большинство законодателей поддержат запрос президента Джо Байдена.
Глава Белого дома 10 августа запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Украине, включая военную поддержку.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 25 июля объявил о выделении Украине транша военной помощи в размере $500 миллионов передает «Радиоточка НСН».
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