Салливан: Конгресс поддержит запрос Байдена о выделении денег Киеву

Салливан признал, что в Конгрессе существуют «диссидентские голоса». При этом он считает, что большинство законодателей поддержат запрос президента Джо Байдена.

Глава Белого дома 10 августа запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Украине, включая военную поддержку.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 25 июля объявил о выделении Украине транша военной помощи в размере $500 миллионов передает «Радиоточка НСН».

