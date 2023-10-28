Салливан и Ван И обсудили двусторонние отношения, Израиль и Украину

Отмечается, что беседа была «откровенной, конструктивной и содержательной». Салливан и Ван И обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений США и Китая, палестино-израильский конфликт, военные действия на Украине.

Кроме того, политики поговорили о ситуации в Тайваньском проливе и других темах.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону палестино-израильский конфликт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

