Салливан и Ван И обсудили двусторонние отношения, Израиль и Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И провели переговоры. Об этом сообщил Белый дом.

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Отмечается, что беседа была «откровенной, конструктивной и содержательной». Салливан и Ван И обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений США и Китая, палестино-израильский конфликт, военные действия на Украине.

Кроме того, политики поговорили о ситуации в Тайваньском проливе и других темах.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону палестино-израильский конфликт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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