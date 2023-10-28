Салливан и Ван И обсудили двусторонние отношения, Израиль и Украину
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И провели переговоры. Об этом сообщил Белый дом.
Отмечается, что беседа была «откровенной, конструктивной и содержательной». Салливан и Ван И обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений США и Китая, палестино-израильский конфликт, военные действия на Украине.
Кроме того, политики поговорили о ситуации в Тайваньском проливе и других темах.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону палестино-израильский конфликт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru