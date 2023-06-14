Сальдо предложил судить Столтенберга на военном трибунале

«И Столтенберг, и все такие «коллеги» подпадают под военный трибунал, потому что совершают военное преступление», - сказал политик.

Министры обороны стран НАТО 15 июня обсудят долгосрочную программу военной помощи Украине. На встречу пригласят представителей оборонной промышленности.

Столтенберг ранее сообщил, что контрнаступление ВСУ даст возможность Киеву укрепить свои позиции на предстоящих переговорах, передает «Радиоточка НСН».

